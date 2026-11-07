Ciudadanos y organizaciones denuncian presunta persecución política en Ecuador

Ciudadanos y organizaciones denunciaron presuntos actos de persecución política, entre ellos el congelamiento de cuentas bancarias, obstáculos a la contratación pública de gobiernos locales opositores e interferencias en la Fiscalía y otros organismos de justicia. El pronunciamiento pide que estas denuncias sean investigadas con independencia y respeto al debido proceso.





El documento expresa solidaridad con el Dr. Washington Andrade, quien participó en iniciativas de revocatoria del mandato y en la promoción del voto nulo para la elección de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Andrade denunció el congelamiento de sus cuentas y presuntas acciones para vincularlo a procesos penales.





El texto también recoge denuncias de dirigentes sociales, activistas y ciudadanos críticos al Gobierno sobre allanamientos, intimidaciones, procesos penales y restricciones económicas. Sus adherentes demandan respeto a la presunción de inocencia, la libertad de expresión y la protesta pacífica, además del cese de la intimidación y del uso de instituciones públicas para silenciar voces críticas.





El documento convoca a organizaciones sociales, partidos políticos y ciudadanía a fortalecer la unidad y la resistencia pacífica en defensa de la democracia y los derechos constitucionales.



