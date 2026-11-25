Cinco expresidentes latinoamericanos pidieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que amplíe de manera urgente las medidas provisionales a favor del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas. En una carta fechada el 24 de noviembre y dirigida al presidente de la Corte, Rodrigo Mudrovitsch, denunciaron presuntos actos de tortura y malos tratos en la Cárcel del Encuentro.





Según el testimonio de Glas recogido en la carta, el 11 de noviembre un oficial lo agredió sexualmente en el dispensario de la cárcel. El exvicepresidente relató que ese oficial y al menos otros cinco militares lo golpearon, patearon y arrastraron mientras le proferían insultos de contenido político. Dijo que presentó vómitos y sangrado y que tuvo que ser trasladado en silla de ruedas porque no podía caminar.





Los firmantes señalaron que un médico constató 37 heridas sangrantes al día siguiente y que el internista de Glas sostuvo que los hematomas en la espalda no pudieron ser autoinfligidos. La carta recoge que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) atribuyó las lesiones a “conductas autolesivas”. También afirma que un agente impidió que Glas mostrara sus heridas a su defensa durante una reunión telemática.





Los expresidentes pidieron que la Corte requiera al Estado ecuatoriano información sobre los hechos, la identidad de los agentes involucrados y el fundamento del registro de las lesiones como autolesiones. También solicitaron preservar las grabaciones de las cámaras, los registros médicos y los informes de traslado, apartar a los agentes denunciados de las funciones de custodia y encargar la investigación penal a autoridades ajenas a la cadena de mando implicada.





La carta pide que el examen médico forense se realice conforme al Protocolo de Estambul y con participación de peritos de confianza de la defensa. Los firmantes también solicitaron que los abogados puedan entrevistarse en privado con Glas y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Secretaría General de la OEA visiten la Cárcel del Encuentro.





El documento fue firmado por Alberto Fernández, de Argentina, Ernesto Samper, de Colombia, Evo Morales, de Bolivia, Manuel Zelaya, de Honduras, y Rafael Correa, de Ecuador.



