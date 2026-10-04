CDH anuncia denuncia por tortura contra las Fuerzas Armadas tras video en cárcel de Esmeraldas
Fernando Bastías informó que la organización acudirá el lunes a la Fiscalía y pidió que los militares identificados sean separados de inmediato del centro penitenciario.
Fernando Bastías, integrante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), anunció que la organización presentará el lunes, a primera hora, una denuncia por tortura ante la Fiscalía, tras la difusión de un video que muestra a militares golpeando a personas privadas de libertad en la cárcel de Esmeraldas.
Bastías también pidió que los uniformados identificados sean separados inmediatamente del centro penitenciario y recordó el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas respecto a que no defenderán a quienes incumplan la ley.
“Si Fuerzas Armadas señala que no defenderá a nadie que incumpla la Ley, esperemos que los uniformados identificados sean inmediatamente separados del centro Penitenciario”, escribió.