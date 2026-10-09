Cámara de Industrias de Guayaquil rechaza los cortes de luz de tres días por semana

La Cámara de Industrias de Guayaquil cuestionó la ampliación de las desconexiones eléctricas para el sector industrial y sostuvo que detener las actividades durante tres de los cinco días laborables “no es la solución”.





En su pronunciamiento, el gremio afirmó que los consumidores de alto y medio voltaje representan el 37% del consumo privado nacional. Planteó que la respuesta a los problemas energéticos requiere soluciones integrales y esfuerzos compartidos, sin comprometer la producción, el empleo y el desarrollo económico. “El compromiso debe ser de todos”, expresó.





El Ministerio de Ambiente y Energía anunció el nuevo esquema el 8 de octubre, tras una reunión con actores del sector eléctrico. La disposición contempla tres días de desconexión semanal para los segmentos de alto voltaje 1 y medio voltaje industrial con demanda. La cartera sostuvo que busca preservar las reservas energéticas y mantener el suministro a los hogares.

José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura, también cuestionó el cambio, anunciado menos de una semana después de establecer cortes de 48 horas. Afirmó que afecta la planificación productiva y que el sector camaronero necesita electricidad continua para la supervivencia de los organismos y para sostener la cadena de producción y frío.





pidió transparentar la magnitud de la crisis energética y coordinar medidas con el sector privado, sin concentrar sus efectos en determinados segmentos productivos.



