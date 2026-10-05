Cámara de Acuacultura advierte un escenario adverso para el sector camaronero por tarifas eléctricas más altas y cortes de energía

La Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) advirtió que el incremento de las tarifas eléctricas y las interrupciones del servicio encarecen la producción y los servicios asociados a la cadena camaronera. En un boletín del 5 de octubre, pidió atender conjuntamente los costos de la electricidad y la continuidad del suministro.





El gremio explicó que el impacto también alcanza a los proveedores de insumos y servicios, cuyos mayores costos se trasladan a la producción de camarón. A esto se suman los gastos derivados de las disposiciones de autogeneración por periodos de al menos 48 horas para las empresas.





La CNA cuestionó que el incremento para los segmentos de alto voltaje AV1 y AV2 recaiga sobre usuarios que han invertido en subestaciones y obras de conexión. Además, sostuvo que las diferencias entre los aumentos tarifarios generan una distorsión entre los actores de la cadena.





La Cámara explicó que el sector necesita electricidad las 24 horas para mantener la supervivencia de larvas y camarones en cultivo, la producción de alimento balanceado y la cadena de frío del producto destinado a exportación. Por ello, solicitó garantizar un abastecimiento suficiente y oportuno de diésel mientras persistan los cortes.





El gremio pidió información clara sobre la situación energética y el plan del Gobierno para asegurar el suministro. Solicitó medidas y plazos concretos que permitan programar operaciones e inversiones, además de agilizar los trámites para que las empresas privadas aporten nueva generación eléctrica.



