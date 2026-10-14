Cámara de Acuacultura advierte que usuarios de media tensión pasarán cerca de una semana sin suministro eléctrico

La Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) informó que recibió una notificación de desconexión para usuarios de media tensión desde este 14 de octubre, con reconexión a partir de las 06h00 del día 21. El gremio advirtió que las empresas comprendidas en esa disposición permanecerán aproximadamente una semana sin electricidad de las distribuidoras.





La CNA sostuvo que una interrupción de esa duración implica la paralización total de las operaciones de las empresas que no cuentan con generación propia. Añadió que, en pocas semanas, las restricciones aumentaron de 24 a 48 y luego a 72 horas semanales.





La cadena camaronera requiere electricidad de forma continua para mantener el bombeo y la aireación, proteger la supervivencia de larvas y camarones, producir alimento balanceado y conservar la cadena de frío del producto destinado a exportación.





“El bombeo y la aireación no pueden suspenderse y recuperarse trabajando otro día”, afirmó José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la CNA. Advirtió que una interrupción que supere la capacidad de respaldo puede destruir en horas el esfuerzo de meses.





El gremio indicó que las restricciones alteran la programación de cosechas, el procesamiento, el transporte y los embarques. También informó de retrasos de hasta cuatro horas en las reconexiones frente a los horarios anunciados, lo que dificulta administrar las reservas de combustible.





La CNA afirmó que recibió reportes puntuales de dificultades para obtener diésel y que los está documentando. Sostuvo que la autogeneración solo puede servir como respaldo si las empresas tienen acceso oportuno y suficiente al combustible.





A los costos de generación propia se suman el incremento anunciado de la tarifa eléctrica y el encarecimiento de insumos y servicios. La Cámara explicó que las restricciones también afectan a proveedores de empaques, hielo, lubricantes y repuestos, así como al transporte, almacenamiento y mantenimiento.





El gremio advirtió que la incertidumbre sobre el cumplimiento de los despachos puede llevar a compradores internacionales a buscar otros proveedores, especialmente ante la demanda de Navidad y fin de año. Sostuvo que recuperar esos clientes puede tomar más tiempo que restablecer el suministro eléctrico.





La CNA pidió a las autoridades informar sobre la disponibilidad real de energía, el alcance previsto de las restricciones y las medidas para recuperar el servicio, con responsables y plazos verificables. También solicitó cumplir los horarios de reconexión, garantizar el abastecimiento de combustible y agilizar los trámites para incorporar generación privada.



