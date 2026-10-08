Cabildo por el Agua de Cuenca exige a Noboa cancelar las concesiones mineras en páramos

El Cabildo Popular por el Agua de Cuenca exigió al presidente Daniel Noboa cancelar las concesiones mineras en páramos y fuentes hídricas. En un comunicado difundido ayer, tras la visita del mandatario a la ciudad, pidió respetar la consulta popular y el mandato de las movilizaciones del denominado Quinto Río.





Noboa cumplió dos días de agenda en la capital azuaya, con eventos reservados. En sus redes sociales publicó imágenes de una reunión con candidatos a la Alcaldía de Cuenca, la Prefectura del Azuay y concejalías, acompañadas del mensaje: “A Cuenca y al Azuay se les cumple. Ese será siempre nuestro trabajo”.





El Cabildo respondió a esa frase y sostuvo que el Gobierno elude una respuesta definitiva a sus demandas. También afirmó que ignora la carta entregada el 16 de septiembre y que el mandatario no abordó el tema durante su visita.





La organización cuestionó que la agenda presidencial incluyera una reunión del gabinete de seguridad, la inspección para un proyecto de residencia universitaria y un encuentro con candidatos a las elecciones seccionales. Sostuvo que esas actividades respondieron a intereses político-electorales y buscaron desviar la atención de sus pedidos.





“Exigimos el cese definitivo de la amenaza minera en nuestros páramos”, expresó el Cabildo, que afirmó que continuará vigilante en defensa de la vida, el agua y los derechos.



