Byron Orozco afirma que Progen tuvo información privilegiada del Ministerio de Energía

Byron Orozco, exgerente de Termopichincha, sostuvo que Progen tuvo información privilegiada del Ministerio de Energía. En una entrevista con Expreso, afirmó que esa cartera solicitaba documentos de las contrataciones de emergencia para revisarlos y realizar ajustes.





Identificó al entonces coordinador jurídico José Manuel de Oliveira como quien pedía informes y avances a las unidades de negocio. Explicó que la gerencia de Celec le autorizó a entregar documentación verificada y suscrita, sin permitir interferencias.





Orozco relató que Karla Saud decía que hablaría con “Roberto”, “José Manuel” o “Arturo”. Aclaró que entendía que se refería a funcionarios del Gobierno.





Sobre una adenda solicitada por Progen por un supuesto desequilibrio financiero, aseguró que carecía de sustento. Dijo que recibió llamadas de Inés Manzano y sus asesores preguntando por qué no podía firmarse. Añadió que, el 16 de diciembre, Manzano le dijo que había hablado con la contratista y conocía sus motivos para negarse.





El exfuncionario también denunció que en 2025 fue interceptado y escopolaminado cerca de su domicilio. Afirmó que le sustrajeron dispositivos con información sobre la llegada de Progen a Ecuador.





Orozco estuvo al frente de Termopichincha entre junio y diciembre de 2024 y firmó en agosto los contratos para Quevedo y El Salitral. Sostiene que no diseñó los pliegos ni las condiciones contractuales, porque la documentación preparatoria provenía de Celec y del Ministerio de Energía antes de que asumiera el cargo.





Los dos contratos sumaron USD 149,1 millones: USD 49,7 millones para una planta de 50 megavatios en Quevedo y USD 99,4 millones para otra de 100 megavatios en El Salitral.

Orozco es uno de los procesados por presunto peculado dentro del caso Apagón-Progen, que investiga la contratación de esos generadores durante la emergencia energética de 2024.





Fuente: Expreso