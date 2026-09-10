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Bancada de la Revolución Ciudadana pide respuestas al Gobierno por situación de pescadores tras operaciones en alta mar

La bancada cuestionó la falta de información sobre las intervenciones vinculadas a Estados Unidos y pidió conocer qué acciones adoptará el Gobierno frente a la situación de los pescadores ecuatorianos

Redacción de Ecuadorinmediato
Bloque RC

La bancada de la Revolución Ciudadana expresó su preocupación por las operaciones realizadas en alta mar contra embarcaciones ecuatorianas y pidió al Gobierno de Daniel Noboa información sobre lo ocurrido con los pescadores involucrados.


En un comunicado difundido este 9 de septiembre, el bloque cuestionó que, mientras se anuncian nuevos mecanismos de cooperación en seguridad con Estados Unidos, familiares de pescadores continúan solicitando respuestas sobre las intervenciones y el destino de sus allegados.


“¿Qué se está acordando con Estados Unidos y qué respuestas exigirá sobre nuestros pescadores?”, preguntó la bancada, que además sostuvo que ha solicitado explicaciones a las autoridades competentes.


El pronunciamiento se conoció durante la visita oficial del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien también fue consultado sobre el tema. Rubio aseguró que “nadie tiene intento de matar a pescadores” y sostuvo que las acciones están dirigidas contra estructuras vinculadas al crimen organizado.


La situación ocurre mientras pescadores ecuatorianos enfrentan procesos judiciales luego de varias intervenciones en alta mar y familiares continúan solicitando información sobre estos procedimientos.


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