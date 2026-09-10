Abdalá Bucaram es sentenciado a 9 años y 4 meses de prisión en el caso Pruebas COVID-19

Un Tribunal sentenció al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz a 9 años y 4 meses de prisión por el delito de delincuencia organizada dentro del caso Pruebas Covid-19. La misma pena fue impuesta a su hijo, Jacobo Bucaram Pulley, ambos en calidad de colaboradores.





El Tribunal también declaró autores directos del delito a Sheinman Oren y Leandro Berrones, quienes fueron condenados a 13 años y 4 meses de cárcel. Oren es cooperador eficaz de la Fiscalía, por lo que su pena se reduciría a poco más de dos años.





La investigación se centró en la comercialización irregular de insumos médicos durante la pandemia de 2020, entre ellos pruebas rápidas para la detección de Covid-19.





Horas antes de conocerse la sentencia, Bucaram informó que había solicitado su alta médica del centro hospitalario donde permanecía internado. También anticipó que esperaba un fallo condenatorio y reiteró su inocencia.





En una publicación en redes sociales, el exmandatario aseguró que, tras la sentencia, continuará ejerciendo su defensa y cuestionando el proceso judicial. Además, afirmó que no existió injerencia gubernamental en el caso.



