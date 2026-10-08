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Avioneta se sale de la pista en Cuenca y termina sobre la avenida Hurtado de Mendoza

Los dos ocupantes están estables, informó la DGAC. La emergencia provocó cierres viales en el sector de Milchichig.

Redacción de Ecuadorinmediato
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Una avioneta procedente de Guayaquil se salió de la pista del aeropuerto Mariscal La Mar, en Cuenca, y terminó sobre la avenida Hurtado de Mendoza este jueves 8 de octubre de 2026. El accidente ocurrió pasado el mediodía, durante el aterrizaje.


La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) confirmó que las dos personas que viajaban a bordo se encuentran estables y que la situación está controlada.

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‼️#URGENTE Una aeronave procedente de Guayaquil se salió de la pista del aeropuerto Mariscal La Mar, en Cuenca, este jueves 8 de octubre. La Dirección General de Aviación Civil informó que dos personas que estaban a bordo se encuentran estables y que la situación está controlada. Show more

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‼️#URGENTE Una avioneta se accidentó en la cabecera norte del aeropuerto Mariscal La Mar, en #Cuenca, y quedó sobre la avenida Hurtado de Mendoza. Según información preliminar, las dos personas que viajaban a bordo resultaron heridas. ▶️ @Sanchezmendieta EN

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El ECU 911 coordinó la atención de la emergencia con el Ministerio de Salud Pública, el Cuerpo de Bomberos de Cuenca, la Empresa Pública de Movilidad (EMOV) y la Policía Nacional. La alerta fue comunicada a las 12:13.


La EMOV dispuso restricciones de circulación en Paseo Milchichig, la bajada de Milchichig y avenida España, y Hurtado de Mendoza. Los agentes de tránsito se ubicaron en las intersecciones para gestionar la circulación y solicitaron a los conductores utilizar vías alternas.


Las causas del accidente todavía no se han establecido. Personal de la Policía Nacional acudió al sitio para recabar indicios, mientras los equipos de emergencia atendían el siniestro.

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