Asamblea censura y destituye a David Rosero como consejero del CPCCS con 84 votos

La Asamblea Nacional censuró y destituyó este martes 13 de octubre a David Rosero, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La moción obtuvo 84 votos a favor, cuatro en contra y 55 abstenciones.





El juicio político fue impulsado por el asambleísta Sergio Peña por presunto incumplimiento de funciones. La acusación se centró en una supuesta reunión entre Rosero e Inés Maritza Romero, entonces postulante a fiscal general del Estado, el 5 de junio, cuando se desarrollaba la calificación de méritos del concurso.





Peña sostuvo que el encuentro configuraba un conflicto de intereses y que la acusación no dependía de demostrar que Rosero hubiera votado para favorecer a Romero. Como sustento, presentó fotografías y registros de ubicación del vehículo en el que se movilizaba el consejero.





El interpelante afirmó que las fotografías fueron sometidas a pericias informáticas y morfológicas. Según su exposición, esos análisis determinaron que las imágenes no fueron alteradas y encontraron similitudes entre las personas fotografiadas y Rosero y Romero.





Rosero negó haberse reunido con la postulante y cuestionó el origen, la trazabilidad y la cadena de custodia de las imágenes. También sostuvo que no se demostró qué actuación suya habría favorecido a Romero ni cómo pudo incidir en su recalificación, una atribución de la Comisión Ciudadana de Selección.





Durante su defensa, Rosero afirmó que el proceso buscaba reconfigurar el CPCCS en medio del concurso para designar al nuevo fiscal general. La bancada de la Revolución Ciudadana también cuestionó las pruebas y anunció que se abstendría en la votación.



