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Arconel eleva tarifas para grandes consumidores de alto voltaje desde octubre

Los segmentos AV1 y AV2 tendrán nuevas tarifas entre octubre y diciembre, mientras las desconexiones para grandes industrias fueron ampliadas de 24 a 48 horas semanales.

Redacción de Ecuadorinmediato
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La Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) modificó la estructura tarifaria para los grandes consumidores de alto voltaje. Fabricio Porras, director ejecutivo de la entidad, informó que desde el 1 de octubre de 2026 el grupo AV1 tendrá una tarifa de USD 0,30 por kilovatio hora y el AV2 de USD 0,29 por kWh.


Porras señaló que la medida será temporal y regirá durante octubre, noviembre y diciembre. Explicó que el ajuste busca atender contingencias y escenarios hidrológicos desfavorables durante ese periodo.


La modificación tarifaria se aplica mientras estos grandes consumidores también enfrentan restricciones en el suministro eléctrico. El esquema de desconexión, que inicialmente contemplaba 24 horas semanales, fue ampliado a 48 horas para los segmentos AV1 y AV2.


Los segmentos de alto voltaje agrupan a grandes consumidores industriales. Las medidas forman parte de las acciones adoptadas durante el periodo de estiaje para reducir la demanda de energía y administrar el sistema eléctrico.


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