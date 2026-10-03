Aquiles Alvarez será operado esta noche por inflamación de la vesícula

Julio César Cueva, abogado de Aquiles Alvarez, confirmó que el alcalde será operado la noche de este 2 de octubre en la Clínica Alcívar, luego de que los exámenes practicados determinaran que tiene la vesícula inflamada.





Cueva explicó que los médicos recomendaron realizar la intervención de inmediato y que, tras los últimos exámenes preoperatorios, se prevé una cirugía laparoscópica. El tiempo estimado de recuperación sería de aproximadamente 48 horas, siempre que no se presenten complicaciones.





El abogado señaló que la decisión de trasladarlo a esa casa de salud fue tomada por el Ministerio de Salud Pública y que Alvarez aceptó ser intervenido allí ante la necesidad de no retrasar el procedimiento.



