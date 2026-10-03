Aquiles Alvarez llegó a la Clínica Alcívar para recibir atención médica

Aquiles Alvarez llegó la noche de este 2 de octubre a la Clínica Alcívar, en Guayaquil, para recibir atención médica especializada, luego de ser trasladado desde la Cárcel del Encuentro.





El SNAI había informado horas antes que personal médico del Ministerio de Salud determinó que requería atención por una afección en la vesícula.





El traslado se realizó por vía terrestre. En los exteriores de la clínica se concentraron simpatizantes, mientras se mantenía un contingente policial y militar en la zona.





Fiorella Ycaza, esposa de Alvarez, había señalado previamente que su salud estaba en riesgo y responsabilizó al Gobierno por cualquier situación que pudiera ocurrir mientras permaneciera bajo custodia del Estado.



