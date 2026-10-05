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Aquiles Alvarez recibiría el alta médica este lunes tras cirugía de la vesícula

El alcalde de Guayaquil permanece en la Clínica Alcívar, donde fue operado luego de ser trasladado desde la Cárcel del Encuentro. Su abogado, Julio César Cueva, informó que su evolución es favorable.

Redacción de Ecuadorinmediato
Aquiles Alvarez

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, podría recibir el alta médica este lunes 5 de octubre, aproximadamente al mediodía, después de permanecer hospitalizado desde el viernes por una afección en la vesícula. Antes de autorizar su salida, los médicos realizarán una revisión final de rutina, informó su abogado, Julio César Cueva.

Alvarez fue trasladado el 2 de octubre desde la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, hasta la Clínica Alcívar, en Guayaquil, después de que una valoración médica determinara que requería atención especializada. Llegó al centro asistencial bajo custodia policial y militar.

Los exámenes realizados en la clínica confirmaron una inflamación de la vesícula y los especialistas recomendaron intervenirlo esa misma noche. La cirugía concluyó sin novedades y posteriormente el alcalde fue trasladado a una habitación para iniciar su recuperación.

Durante el fin de semana permaneció bajo observación. La noche del domingo, Cueva informó que, debido a su evolución favorable, el equipo médico estima darle el alta este lunes, luego de una revisión final de rutina.

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