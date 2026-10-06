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Aquiles Alvarez fue trasladado de regreso a la cárcel del Encuentro tras cirugía de vesícula

Su abogado, Julio César Cueva, explicó que el horario del traslado no pudo comunicarse oportunamente por razones de seguridad y coordinación.

Redacción de Ecuadorinmediato
Aquiles Alvarez

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, fue trasladado de regreso a la cárcel del Encuentro durante la madrugada de este martes 6 de octubre, informó su abogado, Julio César Cueva, en una actualización de las 02:36.


Cueva explicó que el traslado no tuvo una hora exacta por razones de seguridad y coordinación, por lo que no pudo informar oportunamente sobre su ejecución.


Alvarez fue llevado desde el centro penitenciario, ubicado en Santa Elena, hasta el Hospital Alcívar, en el sur de Guayaquil, el viernes 2 de octubre. Llegó en ambulancia para recibir atención especializada por una afección en la vesícula. 


Esa misma noche fue sometido a una cirugía de emergencia por una inflamación de la vesícula. Cueva informó que la intervención concluyó sin novedades y que el alcalde permaneció bajo observación médica durante su recuperación. 


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