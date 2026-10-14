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ANT habilitará siete sábados para trámites de licencias de conducir

La atención será de 08h00 a 16h30 y no dependerá del último dígito de la cédula.

Redacción de Ecuadorinmediato
licencia

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) habilitará siete jornadas extraordinarias de atención entre octubre y diciembre de 2026 para obtener licencias de conducir por primera vez, renovarlas y solicitar duplicados. La primera jornada será el sábado 17 de octubre.


El cronograma establece las siguientes fechas y trámites:

  • 17 y 24 de octubre: licencias por primera vez y duplicados.
  • 7 y 14 de noviembre: renovaciones y duplicados.
  • 5 de diciembre: licencias por primera vez y duplicados, excepto en Pichincha.
  • 12 y 19 de diciembre: renovaciones y duplicados.


Las jornadas se desarrollarán en todo el país, con la excepción indicada para Pichincha el 5 de diciembre. Los usuarios podrán realizar los trámites habilitados en cada fecha sin que aplique la calendarización por el último dígito de la cédula.


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