AMT suspende temporalmente la matriculación vehicular en Quito por una falla de conectividad

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que los procesos de matriculación vehicular y otros trámites que dependen del Sistema Único Integrado de Tránsito (SUIT) están temporalmente suspendidos este martes 10 de noviembre de 2026.





La entidad atribuyó la interrupción a un inconveniente técnico en el servicio de conectividad proporcionado por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT-EP), que mantiene a la plataforma fuera de servicio.





La AMT afirmó que las citas de matriculación vehicular programadas para esta jornada están siendo reprogramadas y pidió a los usuarios mantenerse informados a través de sus canales oficiales.



