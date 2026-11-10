Volver a la portada
Actualidad

AMT suspende temporalmente la matriculación vehicular en Quito por una falla de conectividad

Las citas previstas para este 10 de noviembre están siendo reprogramadas. La suspensión también afecta a otros trámites que dependen del Sistema Único Integrado de Tránsito.

Redacción de Ecuadorinmediato
AMT

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que los procesos de matriculación vehicular y otros trámites que dependen del Sistema Único Integrado de Tránsito (SUIT) están temporalmente suspendidos este martes 10 de noviembre de 2026.


La entidad atribuyó la interrupción a un inconveniente técnico en el servicio de conectividad proporcionado por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT-EP), que mantiene a la plataforma fuera de servicio.


La AMT afirmó que las citas de matriculación vehicular programadas para esta jornada están siendo reprogramadas y pidió a los usuarios mantenerse informados a través de sus canales oficiales.


Compartir:

Más de Ecuadorinmediato

Fiscalía y FBI firman memorando para intercambiar información y coordinar investigacionesActualidad
10 nov 2026

Fiscalía y FBI firman memorando para intercambiar información y coordinar investigaciones

El acuerdo, el primero entre ambas instituciones, contempla cooperación contra el crimen organizado transnacional y el terrorismo.

Leer más
Xavier Lasso afirma que reforma sobre ausencias de 90 días podría usarse para apartar a alcaldes opositoresActualidad
10 nov 2026

Xavier Lasso afirma que reforma sobre ausencias de 90 días podría usarse para apartar a alcaldes opositores

El asambleísta de Revolución Ciudadana cuestionó el procedimiento en la comisión y sostuvo que la disposición sobre los 90 días podría utilizarse contra autoridades opositoras.

Leer más
Asamblea concede a Daniel Noboa 14 días de licencia para hacer campañaActualidad
10 nov 2026

Asamblea concede a Daniel Noboa 14 días de licencia para hacer campaña

El Legislativo aprobó el pedido con 138 votos. María José Pinto asumirá temporalmente la Presidencia durante las ausencias del mandatario.

Leer más