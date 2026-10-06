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AMT suspende temporalmente la matriculación vehicular en Quito por sistema de la ANT fuera de servicio

La institución reprogramará las citas que no puedan atenderse, de ser necesario. Al reanudarse el servicio, priorizará las placas terminadas en 9 y los trámites con contratos próximos a caducar.

Redacción de Ecuadorinmediato
Matriculación

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó este martes 6 de octubre que los procesos de matriculación vehicular están temporalmente suspendidos porque el Sistema Único Integrado de Tránsito (SUIT), de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), se encuentra fuera de servicio.


La AMT espera el restablecimiento de la plataforma para retomar las citas agendadas. De ser necesario, reprogramará aquellas que no puedan ser atendidas debido a esta afectación.


Una vez que se reactive el servicio, la institución dará prioridad a los usuarios cuyos vehículos tengan placas terminadas en el dígito 9 y a los trámites relacionados con contratos próximos a caducar.


La entidad comunicará por sus canales oficiales cuando el sistema vuelva a estar operativo. El comunicado no establece una hora para la reanudación de la atención.


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