AMT informa que sistema de la ANT fuera de servicio impide atender la matriculación

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que el Sistema Único Integrado de Tránsito (SUIT), de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), se encuentra fuera de servicio, lo que impide temporalmente atender los procesos de matriculación.





En un comunicado del 5 de octubre, la institución explicó que espera el restablecimiento del sistema para atender las citas agendadas para este lunes. De ser necesario, reprogramará aquellas que no puedan ser atendidas.





La AMT comunicará a través de sus canales oficiales cuando el sistema vuelva a estar operativo.



