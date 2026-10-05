Volver a la portada
Actualidad

AMT informa que sistema de la ANT fuera de servicio impide atender la matriculación

Las citas de este lunes 5 de octubre podrán ser reprogramadas si no pueden atenderse mientras se restablece el sistema.

Redacción de Ecuadorinmediato
Matriculación

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que el Sistema Único Integrado de Tránsito (SUIT), de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), se encuentra fuera de servicio, lo que impide temporalmente atender los procesos de matriculación.


En un comunicado del 5 de octubre, la institución explicó que espera el restablecimiento del sistema para atender las citas agendadas para este lunes. De ser necesario, reprogramará aquellas que no puedan ser atendidas.


La AMT comunicará a través de sus canales oficiales cuando el sistema vuelva a estar operativo.


Compartir:

Más de Ecuadorinmediato

Byron Orozco afirma que Progen tuvo información privilegiada del Ministerio de EnergíaActualidad
5 oct 2026

Byron Orozco afirma que Progen tuvo información privilegiada del Ministerio de Energía

El exgerente de Termopichincha relató el seguimiento a los contratos y las llamadas de Inés Manzano por una adenda que consideraba improcedente.

Leer más
España incauta 862 kilos de cocaína en un contenedor de azúcar procedente de GuayaquilActualidad
5 oct 2026

España incauta 862 kilos de cocaína en un contenedor de azúcar procedente de Guayaquil

Los investigadores sospechan que la droga fue introducida a bordo del buque en un fondeadero o durante la navegación, después de salir del puerto de origen.

Leer más
Daniel Noboa asegura que no habrá apagones durante las semanas de mayor estiajeActualidad
5 oct 2026

Daniel Noboa asegura que no habrá apagones durante las semanas de mayor estiaje

El presidente sostuvo que Toachi Pilatón, Marcel Laniado y Baba, junto con dos barcazas contratadas y nueva generación privada, permitirán mantener el suministro eléctrico durante el estiaje.

Leer más