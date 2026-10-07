Alias “El Parce”, presunto cabecilla de una facción de Los Lobos, fue capturado en Quito

La Policía Nacional capturó a Jonathan C., alias “El Parce”, durante la madrugada de este miércoles 7 de octubre de 2026 en Conocoto, en el valle de Los Chillos, Quito. El ministro del Interior, John Reimberg, lo identificó como presunto cabecilla y operador financiero de una facción de Los Lobos investigada por robo, extorsión y tráfico de drogas.





La intervención se ejecutó después de 12 meses de investigación y contó con la participación de 100 policías y 14 fiscales. Reimberg informó que la organización tendría presencia en Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Santa Elena.





Las indagaciones apuntan a que “El Parce” habría dirigido las operaciones económicas y el lavado de activos de la estructura. El ministro sostuvo que el movimiento de más de USD 2 millones se realizó mediante transferencias y depósitos bancarios.





Entre los detenidos también está una hermana del sospechoso, quien, de acuerdo con la información difundida por Reimberg, estaría vinculada con abastecedores de droga del norte del país.

El Ministerio del Interior atribuye a la red operaciones en los sectores quiteños de La Delicia, Eugenio Espejo, Calderón, Eloy Alfaro y Los Chillos, además de los cantones Salcedo, Ambato y Salinas.





Durante los allanamientos, las autoridades reportaron aproximadamente 60 kilogramos de droga, dinero en efectivo y seis vehículos retenidos. En un balance difundido durante el operativo, Reimberg detalló el hallazgo de 50 kilos de marihuana, 10 kilos de “tusi”, 40 plantas de cannabis y USD 5.000.





Otro de los inmuebles intervenidos fue una bodega en la vía a Marianas, en Carapungo, al norte de Quito. En el lugar, que funcionaba como cerrajería, los agentes encontraron droga, artículos para el hogar y dispositivos electrónicos cuya procedencia forma parte de la investigación.