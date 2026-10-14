Acuerdo Quito 2034 pide a la próxima administración municipal dar continuidad a sus iniciativas

Los integrantes del Acuerdo Quito 2034 instaron a la próxima administración municipal a valorar los avances de esta iniciativa y darle continuidad. En la Declaración de Iñaquito, fechada este 14 de octubre, sostuvieron que sus compromisos deben trascender los periodos de gestión administrativa.





El documento, elaborado en la tercera edición del encuentro, plantea convertir las propuestas de sus adherentes en acciones con responsabilidades claras y mecanismos de seguimiento. También reivindica la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados y la necesidad de vigilar su sostenibilidad financiera.





Para enfrentar la pobreza extrema, propone ampliar el proyecto público-privado Canasta Esperanza, dedicado a la recuperación y entrega de alimentos a familias vulnerables. Además, plantea coordinar la implementación de la Agenda de Mujeres en la ruralidad.





En empleo, la declaración propone vincular las ofertas laborales con quienes buscan trabajo mediante alianzas públicas, privadas y comunitarias. Incluye el apoyo a emprendimientos, programas de capital semilla y empleo joven, así como mecanismos para mantener puestos de trabajo en pequeñas y medianas empresas.





En seguridad y convivencia, plantea extender el protocolo “Cero Acoso” del Metro de Quito a todo el transporte público de la ciudad. También propone una campaña entre el sector público y la sociedad civil contra la violencia y medidas de movilidad segura que prioricen a niños y adultos mayores.





Los participantes incluyeron la prevención de riesgos y la atención a los efectos del cambio climático entre sus prioridades. Propusieron incorporar el conocimiento de las comunidades y desarrollar campañas de información para fomentar su participación en la prevención.





La declaración también plantea continuar las acciones para cumplir las sentencias relacionadas con los ríos Monjas y Machángara, además de recuperar los ríos y quebradas de Quito. En cultura, propone fortalecer las expresiones comunitarias, la educación artística y las manifestaciones de pueblos y nacionalidades.





Sobre inteligencia artificial, el documento pide reglas claras para sus usos, límites y mecanismos de gestión. Los integrantes respaldan la digitalización de trámites y procesos públicos y privados, pero sostienen que estas herramientas deben apoyar el trabajo humano sin reemplazarlo.



