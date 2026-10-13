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Abogado de pescadores cuyos barcos fueron hundidos por militares de Estados Unidos afirma que el 70% de las embarcaciones de Manta no opera por temor

Juan Alberto Albia anunció acciones ante organismos internacionales y sostuvo que la Fiscalía no presentó pruebas de actividades ilícitas en los casos que ha defendido.

Redacción de Ecuadorinmediato
Barcos pesqueros destruidos

Juan Alberto Albia, abogado de pescadores cuyas embarcaciones fueron interceptadas y hundidas por militares de Estados Unidos, afirmó que el 70 % de las embarcaciones que laboran en Manta permanece fondeado sin realizar actividades por temor a sufrir ataques.


El defensor sostuvo que quienes continúan saliendo a pescar lo hacen con incertidumbre sobre su retorno. Según su descripción, esta situación ha limitado la actividad económica de las familias vinculadas al sector pesquero.


Sus declaraciones se producen después de que una jueza absolvió en primera instancia a 32 tripulantes de las embarcaciones Conquistador II y María Candelaria, procesados por asociación ilícita tras las operaciones estadounidenses en el Pacífico Oriental.


Albia afirmó que, en los casos que ha defendido, demostró que las embarcaciones realizaban actividades de pesca. Sostuvo que la Fiscalía no presentó fotografías, videos u otras evidencias que acreditaran que abastecían de combustible a lanchas utilizadas para el narcotráfico.


El abogado indicó que representa casos relacionados con 11 embarcaciones. Según dijo, durante esos procesos tampoco se presentó un documento estadounidense que había sido anunciado como prueba para vincular a los barcos con actividades ilícitas.


La defensa está preparada para una eventual apelación de la absolución, aunque Albia consideró que no existen elementos para sostenerla. También indicó que los casos de otras tres embarcaciones todavía esperan resoluciones judiciales.


El abogado denunció que las operaciones estadounidenses han incluido ataques contra barcos con sus tripulantes a bordo y otras intervenciones en las que los pescadores fueron retirados antes del hundimiento de las embarcaciones. Según su relato, posteriormente fueron entregados a la Armada del Ecuador como náufragos.


Albia afirmó que las familias enfrentan dificultades económicas por la pérdida de sus medios de trabajo y los gastos de defensa. Explicó que han organizado bingos, rifas y otras actividades para reunir recursos y anunció que solicitarán apoyo a instituciones del Estado.


El defensor anunció que, a partir del 23 de este mes, prevé iniciar acciones ante organismos internacionales junto con los armadores. Sostuvo que buscarán que se examine la responsabilidad del Estado ecuatoriano por actuaciones que, a criterio de la defensa, vulneraron el debido proceso y los derechos de los pescadores.

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‼️#URGENTE Juan Alberto Alvia, abogado de 32 pescadores atacados por fuerzas de Estados Unidos, señaló que los afectados enfrentan una crisis económica tras la destrucción de sus embarcaciones y han organizado rifas para pagar la defensa legal, por lo que pedirán respaldo Show more

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La Entrevista - Pescadores ecuatorianos atacados con drones: absueltos, pero “con miedo de salir al mar” ➡️ go.france24.com/QOrZ

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