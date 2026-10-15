Volver a la portada
Actualidad

Toque de queda regirá del 1 al 10 de noviembre en Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas

Santa Elena queda fuera de la medida. El Gobierno todavía no precisa el horario de restricción de circulación.

Redacción de Ecuadorinmediato
Estado de excepción

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que el toque de queda anunciado por el presidente Daniel Noboa se aplicará del 1 al 10 de noviembre en Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas. La restricción no incluirá a Santa Elena.


Reimberg detalló las provincias durante la madrugada de este jueves 15 de octubre, tras la Operación Muralla, dirigida contra integrantes de Comandos de la Frontera. El ministro aseguró que la Policía Nacional tiene preparado un plan operacional para ejecutar intervenciones durante el período de restricción. “Lo hacemos por la necesidad de operar con la tranquilidad de que no haya daños colaterales”, afirmó el funcionario al explicar el objetivo de la medida.


Esmeraldas se incorpora a las cuatro provincias que tuvieron toque de queda entre el 17 y el 30 de septiembre: Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro. En ese período, la prohibición de circulación se aplicó entre las 00h00 y las 05h00.


La nueva restricción coincidirá con el feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca. Noboa anticipó las fechas el miércoles 14 de octubre, durante una entrevista en Ambato, como parte de una nueva serie de operaciones de seguridad.


Hasta la mañana del jueves 15 de octubre, el Ejecutivo no ha publicado el decreto que formalice el anuncio.

Compartir:

Más de Ecuadorinmediato

Gobierno pide intervención de la fuerza pública para desconectar a 20 empresas de la red eléctricaActualidad
15 oct 2026

Gobierno pide intervención de la fuerza pública para desconectar a 20 empresas de la red eléctrica

José Julio Neira publicó una lista de clientes de medio voltaje a los que atribuye incumplimientos. La restricción para este segmento se mantiene hasta el viernes 16 de octubre.

Leer más
Frente Nacional Antiminero denuncia destrucción del territorio de Tzawata y amenazas contra viviendasActualidad
15 oct 2026

Frente Nacional Antiminero denuncia destrucción del territorio de Tzawata y amenazas contra viviendas

La organización atribuye los hechos a Terraturismo y pide la intervención de las autoridades ante el ingreso de maquinaria a la comunidad kichwa de Napo.

Leer más
Policía detiene a cuatro presuntos cabecillas de Comandos de la Frontera en tres provinciasActualidad
15 oct 2026

Policía detiene a cuatro presuntos cabecillas de Comandos de la Frontera en tres provincias

La Operación Muralla incluyó 14 allanamientos. Las autoridades vinculan a los detenidos con los asesinatos de 11 militares en Alto Punino y tres policías en Joya de los Sachas.

Leer más