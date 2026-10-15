Toque de queda regirá del 1 al 10 de noviembre en Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que el toque de queda anunciado por el presidente Daniel Noboa se aplicará del 1 al 10 de noviembre en Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas. La restricción no incluirá a Santa Elena.





Reimberg detalló las provincias durante la madrugada de este jueves 15 de octubre, tras la Operación Muralla, dirigida contra integrantes de Comandos de la Frontera. El ministro aseguró que la Policía Nacional tiene preparado un plan operacional para ejecutar intervenciones durante el período de restricción. “Lo hacemos por la necesidad de operar con la tranquilidad de que no haya daños colaterales”, afirmó el funcionario al explicar el objetivo de la medida.





Esmeraldas se incorpora a las cuatro provincias que tuvieron toque de queda entre el 17 y el 30 de septiembre: Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro. En ese período, la prohibición de circulación se aplicó entre las 00h00 y las 05h00.





La nueva restricción coincidirá con el feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca. Noboa anticipó las fechas el miércoles 14 de octubre, durante una entrevista en Ambato, como parte de una nueva serie de operaciones de seguridad.





Hasta la mañana del jueves 15 de octubre, el Ejecutivo no ha publicado el decreto que formalice el anuncio.