Policía detiene a cuatro presuntos cabecillas de Comandos de la Frontera en tres provincias

La Policía Nacional detuvo a cuatro presuntos cabecillas de Comandos de la Frontera durante la madrugada de este jueves 15 de octubre. La intervención, denominada Operación Muralla, se ejecutó en Orellana, Sucumbíos y Guayas, tras casi un año y medio de investigaciones coordinadas con la Fiscalía.





Los detenidos fueron identificados con los alias de Mazón, Meneses, Raquetilla y Coche. El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que los cuatro son ecuatorianos y que las pesquisas los ubican en las estructuras logística, económica y estratégica de la organización de origen colombiano.





El operativo comprendió 14 allanamientos simultáneos, con la participación de 122 policías y 14 funcionarios de la Fiscalía. Las intervenciones estuvieron dirigidas contra quienes presuntamente ejecutaban los ataques y quienes habrían participado en su planificación, financiamiento y apoyo logístico.





Reimberg atribuyó a los sospechosos vínculos con hechos violentos que dejaron 19 víctimas mortales, entre ellas los 11 militares asesinados en Alto Punino y tres policías en Joya de los Sachas. También los relacionó con otras 25 muertes registradas en la Amazonía.





El ataque contra los militares ocurrió el 9 de mayo de 2025, durante una operación contra la minería ilegal en Alto Punino, provincia de Orellana. Las autoridades atribuyeron la emboscada a integrantes de Comandos de la Frontera.





La investigación busca identificar a otros colaboradores y las rutas utilizadas para movilizar personas y armas entre Colombia y Ecuador. El ministro vinculó a la organización con narcotráfico, tráfico de armas, minería ilegal y actos de terrorismo. Además, aseguró que las acciones acumuladas contra esta estructura representan una afectación económica superior a USD 600 millones.





El presidente Daniel Noboa recordó que alias Gerente fue capturado en junio de 2025 y relacionó las nuevas detenciones con las investigaciones por las muertes de militares y policías. “Llevar a los responsables ante la justicia es honrar su memoria y cumplir nuestra palabra con sus familias”, escribió en sus redes sociales.