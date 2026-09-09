Concejo de Quito aprueba alza del pasaje urbano a USD 0,40 desde 2027

La tarifa se mantendrá en USD 0,35 durante 2026 y el nuevo valor estará sujeto al cumplimiento de condiciones por parte de los transportistas.

El Concejo Metropolitano de Quito aprobó este martes 8 de septiembre el aumento de la tarifa del transporte público urbano de USD 0,35 a USD 0,40. La resolución obtuvo 14 votos a favor, seis en contra, ninguna abstención y dos ausencias.

El nuevo valor se aplicará desde enero de 2027. Hasta el 31 de diciembre de 2026, los usuarios continuarán pagando USD 0,35.

La ordenanza establece varias condiciones para los operadores. Entre ellas consta la implementación del Sistema de Ayuda a la

Explotación (SAE), que permitirá el seguimiento en tiempo real de las unidades, y del Sistema de Información al Usuario (SIU), con datos sobre rutas, paradas y tiempos de llegada. Ambos deberán estar operativos hasta el 31 de diciembre de 2026.

También se contempla la implementación del Sistema Integrado de Recaudo (SIR), con un plazo máximo de ocho meses desde la aprobación de la ordenanza.

Además, los transportistas deberán cumplir con procesos de certificación y capacitación de conductores, mayores controles y fiscalización, canales visibles para quejas ciudadanas, inspecciones adicionales a la revisión técnica vehicular y cámaras de seguridad en las unidades.

La ordenanza incluye también un mecanismo de compensación para el sector del transporte hasta finales de 2026. Los recursos bordean los USD 23 millones y, según la información difundida, representan alrededor de USD 8.000 por cada una de las 2.913 unidades que prestan el servicio en Quito.

El alcalde Pabel Muñoz señaló que los transportistas deberán demostrar el cumplimiento de los compromisos establecidos para acceder al nuevo esquema tarifario.