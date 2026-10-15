Gobierno pide intervención de la fuerza pública para desconectar a 20 empresas de la red eléctrica

El secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, solicitó la intervención de la fuerza pública para hacer cumplir la desconexión eléctrica de 20 clientes de medio voltaje. El funcionario afirmó este jueves 15 de octubre que permanecen conectados al Sistema Nacional Interconectado pese a las restricciones dispuestas por el Gobierno.





Neira difundió el listado en su cuenta de X y sostuvo que el consumo de estos usuarios pone en riesgo el abastecimiento de electricidad para los hogares ecuatorianos. Su publicación anuncia la solicitud de intervención, sin detallar operativos ejecutados contra los clientes mencionados.





“He solicitado la intervención de la fuerza pública para el cumplimiento de las medidas dispuestas para precautelar la estabilidad operativa del Sistema”, escribió.





La imagen identifica a los “20 principales clientes MV” bajo la categoría “sin cumplimiento reportado” y los ordena por potencia registrada. Entre los nombres constan Provefrut, Electrocables, Productos Perecibles y Mariscos Propemar, Monmifish y Crimasa Criaderos de Mariscos. El documento no incluye una explicación individual de las circunstancias de conexión de cada usuario.





El pronunciamiento llega después de que el Gobierno rectificara, la noche del miércoles 14 de octubre, las notificaciones que establecían siete días consecutivos de desconexión para consumidores de alto y medio voltaje.





Neira calificó como erróneos los términos del oficio emitido desde la Subsecretaría de Distribución del Ministerio de Ambiente y Energía y anunció la desvinculación inmediata del funcionario responsable.





Con la rectificación, los clientes de alto voltaje de la categoría AV1 quedaron autorizados a retomar su consumo habitual desde las 00h00 del jueves 15 de octubre. Los de medio voltaje deben mantener la desconexión planificada desde el miércoles 14 hasta las 24h00 del viernes 16 de octubre.



