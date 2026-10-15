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Cuerpo de Monika Silva fue entregado tras más de cuatro meses en la morgue de Santa Elena

Los restos de la activista serán trasladados a Quito para gestionar su repatriación a Polonia. La investigación sobre su muerte continúa abierta en Ecuador.

Redacción de Ecuadorinmediato
Foto Mónika Silva

El cuerpo de la activista polaca Monika Silva fue retirado del Centro Forense de Santa Elena la mañana de este jueves 15 de octubre, después de más de cuatro meses de espera. La entrega permite continuar los trámites para su repatriación a Polonia, donde su familia y las autoridades recibirán sus restos.


Más de 60 personas, entre amigos, activistas y representantes de organizaciones de derechos humanos, se congregaron en los exteriores del centro forense para despedirla. Los asistentes colocaron flores sobre el féretro y extendieron una bandera ecuatoriana con mensajes de reconocimiento, mientras una serenata acompañó los pedidos de justicia.


Representantes del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de las Mujeres (CEPAM Guayaquil) y del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) realizaron las gestiones por autorización de la familia. La salida del cuerpo se concretó cerca de las 10h00, tras varios intentos fallidos de retiro.


El traslado contempla su llegada por vía terrestre a Quito, donde continuarán los procedimientos para el viaje a Polonia. Lita Martínez, directora ejecutiva del CEPAM, explicó que la Fiscalía polaca determinará si corresponde realizar una segunda autopsia o exámenes adicionales.


Silva fue encontrada sin vida el 8 de junio en su vivienda del barrio El Tigrillo, en Montañita. El examen forense determinó que murió por asfixia mecánica por constricción del cuello.

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