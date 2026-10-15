Comisión de la Asamblea inicia fiscalización de textos escolares tras denuncias de Roque Ordóñez

La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes aprobó el inicio de un proceso de fiscalización sobre los textos escolares del sistema educativo público, tras conocer un informe del asambleísta Roque Ordóñez sobre presuntas coincidencias de contenidos y retrasos en su distribución.





El comunicado, emitido este jueves 15 de octubre, recoge denuncias ciudadanas de que los textos de quinto, sexto y séptimo de Educación General Básica serían prácticamente idénticos. También advierte que algunos planteles recibieron el material en enero y otros todavía no cuentan con él.





Como parte de la fiscalización, la comisión requerirá información oficial al Ministerio de Educación, Deporte y Cultura y convocará a comparecer a sus máximas autoridades. Además, escuchará a docentes, familias y organizaciones sociales.





Los elementos recabados servirán para elaborar un informe que será remitido a las autoridades correspondientes, con el propósito de establecer responsabilidades y correctivos. La comisión sostuvo que, de confirmarse las denuncias, los hechos vulnerarían el derecho a una educación de calidad y oportuna, especialmente de estudiantes cuyas familias no pueden comprar materiales por su cuenta.





Ordóñez había cuestionado los materiales de Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y Matemáticas destinados a quinto, sexto y séptimo de básica. El legislador afirmó que presentaban los mismos contenidos y que únicamente cambiaban las portadas, por lo que solicitó información al Ministerio de Educación.





La ministra Gilda Alcívar respondió que el material mostrado correspondía a fichas pedagógicas y que estas no reemplazaban los libros escolares. Frente a esa explicación, Ordóñez exigió una respuesta documentada sobre la distribución de los textos y preguntó: “¿Dónde están los libros y cuándo los van a entregar?”.