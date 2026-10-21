Viviana Veloz denuncia bloqueos a la fiscalización de la crisis energética y la salud

La asambleísta de Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, denunció que el oficialismo bloquea las solicitudes para fiscalizar la crisis energética y los problemas de abastecimiento de medicinas, mientras impulsa acciones contra gobiernos autónomos descentralizados. Afirmó que esa actuación busca perseguir a adversarios políticos.





Veloz sostuvo que, durante la sesión del Pleno de ayer, el oficialismo presentó tres solicitudes de cambio del orden del día antes que las propuestas de otras bancadas. Entre los pedidos que no prosperaron mencionó el de Blasco Luna, relacionado con la crisis energética y la comparecencia del ministro a cargo del sector.





La legisladora cuestionó la interpretación del artículo 120, numeral 9, de la Constitución para fiscalizar a municipios y prefecturas. Argumentó que esa competencia corresponde a los concejos municipales y consejos provinciales, y aseguró que ha expuesto ante el Pleno un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre los límites de la fiscalización legislativa.

“La Asamblea no puede convertirse en un Consejo Municipal Ampliado ni en el departamento de campaña del oficialismo”, afirmó.





Sobre el sector eléctrico, Veloz responsabilizó al Gobierno de Daniel Noboa por la falta de planificación y previsiones. Cuestionó la promesa presidencial de que las familias no sufrirían cortes de energía y afirmó que ciudadanos de distintas provincias han registrado interrupciones sin aviso.





También pidió que el Ejecutivo detalle las inversiones concretadas, la capacidad de generación operativa y la energía incorporada al sistema. Respecto al anuncio de compra de electricidad a Colombia, reclamó información sobre la fecha de inicio del suministro, los costos y los contratos.





Veloz propuso que los legisladores visiten Mazar y otras hidroeléctricas para conocer sus condiciones. Advirtió que las restricciones eléctricas al sector industrial podrían afectar la producción, los costos de las empresas y la estabilidad laboral.





En salud, la asambleísta cuestionó las cifras oficiales de abastecimiento de medicamentos. Aseguró que los requerimientos de información y procesos de fiscalización que desarrolla muestran que persisten carencias en hospitales de Guayaquil, Santo Domingo, Riobamba y Quito.





“No basta solamente con anunciar que supuestamente hay compras nacionales o internacionales”, dijo. Solicitó precisar qué medicamentos han llegado, a qué establecimientos fueron distribuidos y si efectivamente se entregan a los pacientes.





Veloz anunció además que la Comisión de Niñez, que preside, tenía previsto aprobar un informe sobre denuncias de falta de máquinas de diálisis, medicamentos e instrumentos para la atención de niños en el Hospital Baca Ortiz. Sostuvo que la atención de los pacientes no puede esperar a que se resuelvan los trámites burocráticos del Gobierno.