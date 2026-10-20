Transportistas y distribuidores denuncian falta de diésel y ventas racionadas en la Costa y la Sierra

La Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador (Fenatrape) y la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador (Camddepe) expresaron su preocupación por la falta de diésel en estaciones de servicio y las restricciones en su venta.





Carlos Cueva Hidalgo, presidente de Fenatrape, afirmó que las filiales del gremio comunicaron dificultades para conseguir combustible desde el fin de semana hasta el lunes 19 de octubre de 2026, en sectores de la Sierra y la Costa.

«En las gasolineras donde se podía cargar, les vendían racionadamente», sostuvo en un comunicado conjunto.





Ivo Rosero, presidente de Camddepe, atribuyó la situación al aumento del consumo de diésel para generación termoeléctrica y a retrasos en las descargas de combustible en puertos y terminales. Entre los puntos mencionados consta Pascuales, en Guayaquil, donde describió filas de tanqueros y esperas de hasta cuatro o cinco horas.





Rosero también afirmó que el incremento del precio del combustible dificulta mantener las ventas a crédito, una modalidad que ambos sectores consideran fundamental para el transporte pesado. Añadió que el margen de comercialización del diésel lleva 24 años congelado y que, en determinadas condiciones, los distribuidores venden a pérdida.





El comunicado recoge que Petroecuador ha descartado un desabastecimiento generalizado y ha ampliado los horarios de despacho, incluidas jornadas extraordinarias en Pascuales, para normalizar el suministro.





Sin embargo, Cueva sostuvo que las restricciones continúan. «El racionamiento persiste y esto no contribuye para el normal funcionamiento de operaciones del transporte pesado del Ecuador», afirmó.



