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Transportistas de Latacunga reducen recorridos

Seis operadoras aplican la medida desde este 21 de octubre mientras plantean un ajuste del pasaje. El Municipio rechaza la restricción.

Redacción de Ecuadorinmediato
Buses Latacunga


Los transportistas urbanos e intracantonales de Latacunga comenzaron este miércoles 21 de octubre de 2026 una reducción de entre el 30 % y el 40 % de sus recorridos diarios.


Los buses urbanos suspenden la atención de 06:00 a 08:00 y de 12:00 a 14:00. El transporte combinado, que conecta rutas parroquiales y rurales, interrumpe sus operaciones de 06:40 a 08:40 y de 12:00 a 14:00.


Los dirigentes atribuyen la decisión al aumento de los costos de combustible, insumos y repuestos. El sector propone un pasaje social de USD 0,40, aunque también presentó valores de USD 0,46 como punto de equilibrio y USD 0,62 como tarifa técnica. Ninguno está aprobado.


El alcalde Fabricio Tinajero rechazó la reducción no autorizada del servicio y afirmó que cualquier modificación requiere estudios técnicos y aprobación del Concejo Municipal.


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