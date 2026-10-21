Transportistas de Latacunga reducen recorridos





Los transportistas urbanos e intracantonales de Latacunga comenzaron este miércoles 21 de octubre de 2026 una reducción de entre el 30 % y el 40 % de sus recorridos diarios.





Los buses urbanos suspenden la atención de 06:00 a 08:00 y de 12:00 a 14:00. El transporte combinado, que conecta rutas parroquiales y rurales, interrumpe sus operaciones de 06:40 a 08:40 y de 12:00 a 14:00.





Los dirigentes atribuyen la decisión al aumento de los costos de combustible, insumos y repuestos. El sector propone un pasaje social de USD 0,40, aunque también presentó valores de USD 0,46 como punto de equilibrio y USD 0,62 como tarifa técnica. Ninguno está aprobado.





El alcalde Fabricio Tinajero rechazó la reducción no autorizada del servicio y afirmó que cualquier modificación requiere estudios técnicos y aprobación del Concejo Municipal.



