Transporte pesado denuncia falta de diésel y advierte posibles pérdidas de más de USD 20 millones

El presidente de la Federación de Transporte Pesado del Ecuador, Carlos Cueva, denunció dificultades para conseguir diésel y advirtió que los racionamientos podrían reducir entre un 20 % y un 30 % la operación del sector. Estimó pérdidas superiores a USD 20 millones si se concreta ese escenario.





Cueva afirmó que este jueves no había diésel en estaciones de servicio del sector de Alóag. También aseguró que el domingo faltó combustible en Guayaquil y que, en las afueras de la ciudad, las ventas se limitaron a montos de USD 100 y USD 200.





El dirigente informó que el gremio envió esta semana una carta al presidente de la República y a los ministros de Energía y Transporte para exponer los problemas. Añadió que mantuvo una reunión con Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador.





Frente a la posición de Petroecuador, que descarta un desabastecimiento generalizado, Cueva sostuvo que la respuesta recibida reconoce racionamientos. Atribuyó las dificultades a la mayor demanda de las termoeléctricas y a problemas para descargar combustible desde los buques.





El dirigente proyectó la posible reducción de operaciones a partir de los porcentajes de racionamiento comunicados por los distribuidores. Advirtió que las restricciones de combustible y un nuevo toque de queda podrían obligar al sector a detener camiones.





Cueva también denunció retrasos en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), especialmente en la Dirección Provincial de Pichincha. Afirmó que existen trámites de habilitación y deshabilitación pendientes durante nueve meses y renovaciones de permisos de operación que tardan hasta dos años.





El gremio solicitó una nueva prórroga para los permisos caducados, cuya extensión actual llega hasta el 31 de diciembre de 2026. Cueva sostuvo que los retrasos persisten y reclamó una reunión con la directora provincial.