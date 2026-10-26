Superintendencia de Competencia pide revisar contratos en el mercado de bebidas para prevenir prácticas anticompetitivas

La Superintendencia de Competencia Económica (SCE) exhortó este 26 de octubre a productores, importadores, distribuidores y comercializadores de bebidas alcohólicas y no alcohólicas a revisar sus prácticas comerciales para prevenir obstáculos a la entrada o expansión de competidores.





La revisión comprende exclusividades, cláusulas de no competencia, descuentos, incentivos de fidelidad, metas de compra, pagos por exhibición y patrocinios que afecten los mercados.





También abarca condiciones sobre refrigeradores, dispensadores y espacios de exhibición, así como suministros condicionados a adquirir otros productos o equipos, cuando restrinjan la competencia.





La institución pidió a los operadores con poder de mercado evitar comportamientos que dificulten el acceso de otros proveedores a clientes y canales comerciales.





Además, exhortó a evitar el abuso de dependencia económica de proveedores, distribuidores o comercializadores que no cuenten con alternativas equivalentes para desarrollar su actividad. Entre estas conductas mencionó prestaciones adicionales no pactadas y amenazas de ruptura comercial para obtener ventajas indebidas.





La SCE precisó que el exhorto tiene carácter preventivo y busca promover la libertad de elegir proveedores y canales de venta, respetando el marco legal y los acuerdos válidamente asumidos.





Quienes tengan información sobre posibles conductas contrarias a la legislación de competencia pueden comunicarla mediante los canales habilitados en la página web institucional o en las oficinas de la Superintendencia a escala nacional.



