Sector industrial calcula una afectación del 18 % en la producción por las restricciones eléctricas

Juan Carlos Navarro, presidente de la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador y de la Cámara de Industrias de Guayaquil, estimó que las restricciones eléctricas han afectado, en promedio, un 18 % de la producción industrial. El dirigente pidió información, previsibilidad y coordinación para mantener las operaciones.





Navarro aclaró que todavía no existe una cifra consolidada de pérdidas económicas diarias, porque las afectaciones varían entre actividades. Explicó que las ventas actuales corresponden, en parte, a productos elaborados semanas o meses atrás, mientras los efectos de las limitaciones vigentes podrían sentirse con mayor fuerza entre diciembre y enero.





El representante gremial cuestionó las modificaciones en los horarios de desconexión. Afirmó que las empresas reciben una planificación que después cambia con pedidos de paralización adicionales, lo que dificulta organizar la producción y los turnos de trabajo.





Navarro distinguió la situación de las industrias de alto voltaje de la que enfrentan las de medio voltaje. En las primeras, dijo, se han coordinado alternativas como reducir la carga o suspender una línea de producción para cumplir con los requerimientos del sistema sin detener toda la operación.





El dirigente también sostuvo que los generadores de las empresas necesitan pausas y mantenimiento. Por ello, afirmó que no pueden reemplazar de forma continua, durante varias semanas, el suministro de la red pública.





Los procesos que dependen de refrigeración y alimentos perecibles estarían entre los más afectados. Navarro mencionó además a los molinos y explicó que su paralización dificulta el abastecimiento de materias primas para otras industrias.





Sobre el empleo, aseguró que las empresas buscan preservar los puestos de trabajo y adaptar sus horarios. Sin embargo, no descartó que la continuidad de las dificultades pueda llevar a reducciones de personal.





Navarro pidió que el ahorro eléctrico involucre a todos los sectores y cuestionó la realización de conciertos y partidos de fútbol nocturnos mientras existen fábricas desconectadas. El dirigente insistió en la necesidad de coordinar medidas para evitar mayores afectaciones a la producción, las ventas y los pagos a proveedores.