Volver a la portada
Actualidad

Sector camaronero denuncia retrasos en la reconexión eléctrica y nuevas interrupciones

La Cámara Nacional de Acuacultura cuestiona el incumplimiento de horarios y las afectaciones a la producción.

Redacción de Ecuadorinmediato
Camarón

La Cámara Nacional de Acuacultura denunció que empresas del sector camaronero esperan horas para recuperar la electricidad después de los cortes programados y, en algunos casos, vuelven a ser desconectadas tras recibir el suministro.


José Antonio Camposano, presidente del gremio, cuestionó este 17 de octubre la coordinación de las distribuidoras. “Puntuales para desconectar, pero sin la misma puntualidad para reconectar”, escribió en su cuenta de X.


El dirigente afirmó que estos incumplimientos provocan la pérdida de turnos de trabajo y dificultan la planificación de las operaciones. También reclamó horarios que se respeten para sostener la producción y el empleo.


El sector ya había alertado, el 15 de octubre, sobre dificultades de las empacadoras para recibir camarón por la escasez de hielo y materiales de empaque vinculada a las restricciones eléctricas.


Camposano pidió transparentar la situación energética y establecer un plan coordinado con medidas de corto, mediano y largo plazo para atender los problemas de abastecimiento.

Compartir:

Más de Ecuadorinmediato

Juan Esteban Guarderas queda en libertad tras ser retenido por presunto perjurioActualidad
18 oct 2026

Juan Esteban Guarderas queda en libertad tras ser retenido por presunto perjurio

Los jueces analizaron los cuestionamientos a su testimonio en el caso Ornato Municipal y ordenaron su liberación.

Leer más
Abogado muere tras operativo en Portoviejo; su familia denuncia disparos de policíasActualidad
18 oct 2026

Abogado muere tras operativo en Portoviejo; su familia denuncia disparos de policías

La Policía abrió una investigación por la muerte de Juan Pablo Mendoza Saltos, ocurrida después de «El Avenidazo».

Leer más
Judicatura exigirá examen de confianza para ingresar a la Función JudicialActualidad
18 oct 2026

Judicatura exigirá examen de confianza para ingresar a la Función Judicial

Los postulantes deberán superar evaluaciones patrimoniales, de comportamiento y de credibilidad para continuar en los concursos.

Leer más