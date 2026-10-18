Sector camaronero denuncia retrasos en la reconexión eléctrica y nuevas interrupciones

La Cámara Nacional de Acuacultura denunció que empresas del sector camaronero esperan horas para recuperar la electricidad después de los cortes programados y, en algunos casos, vuelven a ser desconectadas tras recibir el suministro.





José Antonio Camposano, presidente del gremio, cuestionó este 17 de octubre la coordinación de las distribuidoras. “Puntuales para desconectar, pero sin la misma puntualidad para reconectar”, escribió en su cuenta de X.





El dirigente afirmó que estos incumplimientos provocan la pérdida de turnos de trabajo y dificultan la planificación de las operaciones. También reclamó horarios que se respeten para sostener la producción y el empleo.





El sector ya había alertado, el 15 de octubre, sobre dificultades de las empacadoras para recibir camarón por la escasez de hielo y materiales de empaque vinculada a las restricciones eléctricas.





Camposano pidió transparentar la situación energética y establecer un plan coordinado con medidas de corto, mediano y largo plazo para atender los problemas de abastecimiento.