Revolución Ciudadana y otras organizaciones políticas exigen la libertad de Luisa González

Revolución Ciudadana y representantes de Unidad Popular, el Partido Socialista Ecuatoriano y el Movimiento Todos exigieron la liberación de Luisa González, detenida durante la madrugada de este 22 de octubre. En una rueda de prensa conjunta, denunciaron persecución política y convocaron a defender el derecho de participación de la oposición.





La presidenta de Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, calificó la detención como un “secuestro” y afirmó que la organización todavía esperaba información completa de sus abogados sobre el procedimiento. Durante su intervención, informó que González estaba siendo trasladada a Quito y reclamó garantías para que su defensa pudiera acompañarla.





Rivadeneira relacionó inicialmente el caso con las cuentas de la campaña presidencial de 2023. Sostuvo que esos fondos fueron justificados y que una multa impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral ya había sido pagada. Sin embargo, al responder a la prensa, aclaró que aún aguardaban las notificaciones y la información del equipo jurídico para precisar los motivos de la detención.





La dirigente anunció que los abogados preparaban la defensa para la audiencia prevista para esa tarde y acciones de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Aseguró que el organismo ya estaba siendo notificado y que el punto de concentración para acompañar a González se comunicaría mediante redes sociales y canales oficiales del movimiento.





Geovanni Atarihuana, de Unidad Popular, expresó su solidaridad con la excandidata presidencial y reclamó su libertad inmediata. Acusó al Gobierno de Daniel Noboa de recurrir a allanamientos, encarcelamientos y decisiones electorales para apartar a sus adversarios. También afirmó que su organización se sumaría a las convocatorias para defender la democracia.









Gustavo Vallejo, del Partido Socialista Ecuatoriano, sostuvo que la detención forma parte de una serie de acciones contra quienes piensan distinto al Gobierno. Llamó a la unidad de organizaciones políticas, sectores sociales y ciudadanía. Cristian Coronel, presidente provincial del Movimiento Todos, también expresó su respaldo a González y rechazó lo que describió como persecución en el contexto electoral.





En la parte final del pronunciamiento, los representantes abordaron los allanamientos al Municipio de Quito y las acciones relacionadas con el alcalde Pabel Muñoz. Atarihuana afirmó que buscan afectar su candidatura, mientras Rivadeneira cuestionó los intentos de la bancada de ADN de fiscalizar obras municipales desde la Asamblea Nacional.





Vallejo pidió que cesen las acciones contra Muñoz y sostuvo que una de las prioridades de la alianza es mantener su candidatura en la papeleta. A título personal, expresó preocupación por posibles procesos posteriores, incluso si el alcalde obtiene un triunfo electoral.



