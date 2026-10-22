Revolución Ciudadana exige conocer el paradero de Luisa González y pide su libertad

Revolución Ciudadana y la defensa de Luisa González denunciaron que desconocían el lugar exacto donde permanecía la excandidata presidencial tras su detención, ocurrida durante la madrugada de este 22 de octubre en Canuto, cantón Chone, Manabí. Exigieron a las autoridades informar su ubicación, permitir el acceso de sus abogados y disponer su libertad inmediata.





En un comunicado, el movimiento calificó la detención como arbitraria e inconstitucional. Afirmó que la falta de información sobre su paradero y las restricciones de acceso a su defensa vulneran las garantías del debido proceso. También responsabilizó al Gobierno y a las instituciones del orden por su integridad y su vida.





La organización sostuvo que la investigación por presunto lavado de activos se relaciona con una supuesta discrepancia administrativa de USD 6.100 en cuentas de campaña. Cuestionó que observaciones de carácter electoral sean trasladadas al ámbito penal y denunció que el proceso busca excluir a la oposición.





Revolución Ciudadana anunció la activación de medidas cautelares urgentes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la notificación a organismos internacionales. Además, convocó a la ciudadanía y a los medios a vigilar el proceso de forma pacífica.





Gabriela Rivadeneira exigió conocer el paradero de González y reclamó su liberación. Atribuyó la detención al Gobierno de Daniel Noboa y afirmó que “se consolida el régimen dictatorial”.





Gustavo Petro compartió la publicación en la que Rafael Correa anunció el arresto y escribió: “En Ecuador se desarrolla una verdadera dictadura, que comienza con un fraude electoral”. También sostuvo que el denominado “escudo” actúa contra la democracia y no contra el narcotráfico.





Paola Pabón expresó su solidaridad con González y su familia. Rechazó la detención y la describió como parte de una persecución contra quienes defienden otra opción política.







