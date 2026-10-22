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Rafael Correa denuncia persecución política tras la detención de Luisa González

El expresidente cuestionó la investigación sobre el financiamiento de la campaña de 2023 y reclamó una respuesta de la comunidad internacional.

Redacción de Ecuadorinmediato
Rafael Correa

El expresidente Rafael Correa calificó la detención de Luisa González como un acto de persecución política y acusó al Gobierno de Daniel Noboa de utilizar la Fiscalía y la justicia contra sus opositores. En una entrevista con RT en Español, vinculó el arresto con las elecciones seccionales del 29 de noviembre y sostuvo que busca generar un efecto electoral.


Correa cuestionó que se atribuya a González responsabilidad por posibles irregularidades en el financiamiento de su campaña presidencial de 2023. “¿Qué tiene que ver la candidata si el candidato no es el que maneja los fondos?”, preguntó. También rechazó que el caso corresponda a lavado de activos.


El exmandatario relacionó la detención con la suspensión de Revolución Ciudadana y la descalificación de González como candidata a la Prefectura de Manabí. Afirmó que el movimiento desconoce los señalamientos que sustentaron la medida contra la organización y denunció que no ha podido ejercer su defensa.


Correa también mencionó el encarcelamiento de dos alcaldes opositores que buscaban la reelección y la pérdida de derechos políticos de otras autoridades. Sostuvo que el adelanto de las elecciones permitió que la suspensión de Revolución Ciudadana coincidiera con los comicios y calificó esa decisión como ilegal.


“En Ecuador se vive una dictadura que no respeta absolutamente nada”, afirmó. Como parte de sus cuestionamientos, recordó el ingreso de la fuerza pública a la Embajada de México en Quito, en abril de 2024, y denunció la falta de una respuesta internacional frente a ese hecho.


El expresidente reclamó la intervención de la Organización de los Estados Americanos y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Aseguró que su organización se siente sola ante lo que describió como indiferencia internacional y llamó a resistir las medidas contra la oposición.

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