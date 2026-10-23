Priscila Schettini afirma que el juez que dictó prisión preventiva para Luisa González no tenía competencia

Priscila Schettini afirmó que el juez Harry Rodolfo Navarrete Vélez no tenía competencia para realizar la audiencia de formulación de cargos y dictar prisión preventiva contra Luisa González en el caso Laberinto.





«Todo es nulo», expresó en X. Schettini sostuvo que la investigación debía estar a cargo del fiscal provincial de Pichincha y que la audiencia debía realizarla el presidente de la Corte Provincial de Justicia de esa provincia.





Schettini aseguró que González y Andrés Arauz son voceros de la Revolución Ciudadana para el ejercicio de la oposición ante el Consejo Nacional Electoral. En su publicación compartió un memorando del CNE del 30 de mayo de 2024 en el que constan ambos nombres.





También citó el artículo 388 del Código de la Democracia, que establece que los representantes y portavoces de la oposición gozarán de fuero de Corte Provincial de Justicia, si no tuvieren otro especial. Con ese argumento, calificó la actuación judicial contra González como ilegal.





El pronunciamiento ocurrió después de que el juez dictara prisión preventiva para Luisa González, Santiago Díaz Asque y Wendy Onofre por presunto lavado de activos. Para Estefanía Molina dispuso presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y vigilancia electrónica.





La Fiscalía investiga en el caso Laberinto el origen de aproximadamente USD 500.000 que se habrían canalizado mediante personas jurídicas para financiar publicidad electoral entre mayo y agosto de 2023, sin transparentar su procedencia ni la identidad de los aportantes.