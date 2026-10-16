Presidente Noboa dispone nueva etapa de Jóvenes en Acción y crea Emprende Violeta Micro

El presidente Daniel Noboa firmó el 15 de octubre los decretos ejecutivos 520 y 521, que establecen el cuarto período de Jóvenes en Acción y crean el programa de crédito Emprende Violeta Micro.





Jóvenes en Acción estará dirigido a ecuatorianos de entre 18 años y 29 años y 11 meses. Cada beneficiario recibirá dos pagos de USD 400: el primero antes de iniciar las actividades asignadas y el segundo condicionado a su cumplimiento.





Los postulantes deberán tener una cuenta bancaria activa a su nombre y no estar afiliados al IESS bajo relación de dependencia ni al ISSFA o ISSPOL. Tampoco podrán recibir otras transferencias regulares del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, salvo las excepciones previstas para contingencias.





La selección priorizará a jóvenes del Registro Social, comenzando por quienes estén en pobreza extrema y pobreza, y a quienes participen por primera vez. Si quedan cupos, se considerará a personas fuera del registro y, posteriormente, a beneficiarios de etapas anteriores.





El decreto reconoce las inscripciones realizadas desde el 1 de octubre. Las entidades ejecutoras definirán las actividades y verificarán su cumplimiento. La participación no generará una relación laboral.





Emprende Violeta Micro estará dirigido a mujeres trabajadoras independientes de entre 25 y 65 años, con negocios en funcionamiento y RUC activo. BanEcuador otorgará los préstamos para capital de trabajo y activos fijos con una tasa de interés nominal anual del 9,80 %.





El Estado cubrirá la diferencia entre esa tasa y la tasa sin subvención del producto financiero, sujeto a disponibilidad presupuestaria. El decreto no fija montos ni plazos de los préstamos. BanEcuador definirá esas condiciones y evaluará las solicitudes.



