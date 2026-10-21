Presidente de la Comisión de Eficiencia Energética del CIEEPI advierte que los apagones podrían llegar a los hogares

El presidente de la Comisión de Eficiencia Energética del CIEEPI, Fabián Jami, advirtió que los cortes eléctricos podrían extenderse a los hogares si persisten los bajos caudales y el descenso de los embalses del complejo Paute.





El especialista explicó que las desconexiones a clientes de alto y medio voltaje buscan preservar las reservas de agua y evitar restricciones residenciales. Sin embargo, sostuvo que esa estrategia depende de las condiciones hidrológicas y de la disponibilidad de generación.

«Si la tendencia sigue, el siguiente cliente va a ser el residencial», afirmó.





Jami comparó la situación actual con los registros de 2024 y habló de una diferencia aproximada de cinco semanas respecto de aquel escenario. Aclaró que esa referencia estadística no permite establecer un plazo seguro para la llegada de apagones ni anticipar cortes de 14 horas.





Sobre las importaciones desde Colombia, calculó que el aporte del viernes 16 de octubre fue de aproximadamente un gigavatio-hora, equivalente al 1 % de una demanda nacional diaria cercana a los 100 gigavatios-hora. Añadió que el suministro depende de la energía disponible en el país vecino.





El especialista sostuvo que la crisis combina factores climáticos, falta de generación y problemas estructurales. Por ello, planteó recuperar el parque térmico e incorporar centrales más eficientes, como las de gas y ciclo combinado, cuya ejecución estimó entre dos y tres años.





También explicó que Mazar regula el agua utilizada posteriormente por Molino y Sopladora. Advirtió que operar fuera de los límites seguros puede afectar las turbinas y provocar reparaciones que tomen meses.





En cuanto al consumo, estimó que las desconexiones industriales permiten reducir unos 300 megavatios de demanda. Además, planteó que proyectos de eficiencia energética podrían disminuir entre 100 y 200 megavatios en un plazo de seis meses a un año.





Jami reconoció que algunas industrias ya realizan auditorías y cuentan con certificaciones de gestión energética, aunque consideró que el cumplimiento todavía es bajo. Pidió impulsar estas medidas también en municipios, instituciones públicas y hogares.





«Eficiencia energética no es apagar consumos», dijo. Explicó que consiste en conocer y monitorear el uso de electricidad, gestionar la demanda y utilizar equipos eficientes.