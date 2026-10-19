Presidenta de la comisión de selección niega direccionamiento en el concurso para fiscal general

Cynthia Jacho, presidenta de la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal general del Estado, rechazó los cuestionamientos sobre un supuesto direccionamiento del proceso para favorecer a Carlos Alarcón. La funcionaria aseguró que las decisiones se ajustan al reglamento.





“Es un concurso demasiado mediático. Usted sabe que hay intereses políticos”, afirmó. Jacho sostuvo que la comisión no responde a factores externos y negó presiones sobre sus integrantes. “Ni yo ni ninguno de los comisionados hemos recibido ningún tipo de presiones”, dijo.





Su pronunciamiento ocurre después de que 21 de los 26 postulantes que llegaron a la fase de impugnaciones fueran descalificados, con lo que quedaron cinco en carrera.





Jacho también cuestionó al coordinador de la veeduría ciudadana, Guido Egas, quien ha solicitado la nulidad del concurso. La presidenta sostuvo que él ha participado pocas veces en las actuaciones de la comisión, mientras otras veedoras han acompañado el proceso desde su inicio.





La funcionaria afirmó que la secretaría de la comisión envió las convocatorias mediante Quipux. Con ello rechazó el señalamiento de que la veeduría no fue notificada sobre las sesiones de impugnación.





Sobre el plazo de funcionamiento de la comisión, Jacho negó que sus integrantes actúen fuera de término. Argumentó que existen disposiciones contradictorias entre dos reglamentos de igual jerarquía y que el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aprobó el cronograma tras recibir el análisis jurídico de los comisionados.





La entrevista incluyó preguntas sobre la descalificación de Daniella Camacho y su excusa en el caso Las Torres por una relación de amistad con Pablo Celi. Jacho respondió que la comisión evaluó la idoneidad y probidad de los aspirantes con base en las impugnaciones, los documentos de descargo y las audiencias públicas. También sostuvo que las resoluciones cuentan con motivación suficiente.





El plazo para presentar apelaciones terminó el jueves, indicó Jacho. La Coordinación de Asesoría Jurídica del CPCCS elaborará un informe no vinculante y el pleno resolverá los recursos. La presidenta estimó que las decisiones podrían conocerse en aproximadamente una semana.