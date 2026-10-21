Policía detiene a cuatro sospechosos de estafar a adultos mayores mediante el «cambiazo»

La Policía y la Fiscalía detuvieron este 21 de octubre de 2026 a cuatro personas investigadas por presunta delincuencia organizada con fines de estafa. Los sospechosos habrían engañado a adultos mayores haciéndose pasar por médicos o funcionarios de salud.









Los allanamientos se realizaron en Solanda, La Mena, El Calzado, Chillogallo y Santa Anita, en el sur de Quito, y en el cantón Alausí, provincia de Chimborazo. Los agentes recogieron celulares, dinero en efectivo, billetes de lotería y joyas.





La Fiscalía sostiene que los investigados abordaban a sus víctimas en exteriores de hospitales públicos, centros comerciales y otros lugares concurridos. Presuntamente aplicaban el «cambiazo», que consiste en distraer a una persona para sustituir su tarjeta bancaria por otra y acceder a su dinero.









La Policía también identificó otros engaños: ofrecían turnos preferenciales de atención médica, aseguraban tener boletos de lotería premiados o fingían necesitar ayuda para cobrar dinero. Una mujer se hacía pasar por una persona que no sabía leer para acercarse a los adultos mayores.









Las autoridades relacionan al grupo con siete hechos que habrían causado pérdidas aproximadas de USD 30.000, la mayoría entre septiembre y octubre de 2026. Su actividad se habría extendido a Pichincha, Imbabura, Santo Domingo de los Tsáchilas, Cotopaxi, Chimborazo y Tungurahua.









La investigación comenzó en junio de 2026. Las detenciones se ejecutaron con fines de formulación de cargos por presunta delincuencia organizada con fines de estafa.



