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Policía detiene a cuatro sospechosos de estafar a adultos mayores mediante el «cambiazo»

Los operativos se ejecutaron en Quito y Alausí. Las autoridades investigan siete hechos con un perjuicio aproximado de USD 30.000.

Redacción de Ecuadorinmediato
cuatro personas detenidas

La Policía y la Fiscalía detuvieron este 21 de octubre de 2026 a cuatro personas investigadas por presunta delincuencia organizada con fines de estafa. Los sospechosos habrían engañado a adultos mayores haciéndose pasar por médicos o funcionarios de salud.



Los allanamientos se realizaron en Solanda, La Mena, El Calzado, Chillogallo y Santa Anita, en el sur de Quito, y en el cantón Alausí, provincia de Chimborazo. Los agentes recogieron celulares, dinero en efectivo, billetes de lotería y joyas. 


La Fiscalía sostiene que los investigados abordaban a sus víctimas en exteriores de hospitales públicos, centros comerciales y otros lugares concurridos. Presuntamente aplicaban el «cambiazo», que consiste en distraer a una persona para sustituir su tarjeta bancaria por otra y acceder a su dinero.



La Policía también identificó otros engaños: ofrecían turnos preferenciales de atención médica, aseguraban tener boletos de lotería premiados o fingían necesitar ayuda para cobrar dinero. Una mujer se hacía pasar por una persona que no sabía leer para acercarse a los adultos mayores.



Las autoridades relacionan al grupo con siete hechos que habrían causado pérdidas aproximadas de USD 30.000, la mayoría entre septiembre y octubre de 2026. Su actividad se habría extendido a Pichincha, Imbabura, Santo Domingo de los Tsáchilas, Cotopaxi, Chimborazo y Tungurahua.



La investigación comenzó en junio de 2026. Las detenciones se ejecutaron con fines de formulación de cargos por presunta delincuencia organizada con fines de estafa. 


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