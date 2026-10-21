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Petroecuador venderá 16,2 millones de barriles de crudo a Petroperú

La estatal estima ingresos por USD 1.652 millones con dos contratos que retoman la relación comercial entre ambas empresas después de cuatro años.

Redacción de Ecuadorinmediato
Petroecuador

Petroecuador informó este 20 de octubre de 2026 que adjudicó dos contratos a Petroperú para exportar 16,2 millones de barriles de crudo Oriente, destinados al abastecimiento de la Refinería de Talara, en Perú.



Las adjudicaciones se realizaron el 14 de octubre. La empresa ecuatoriana calcula que las ventas generarán ingresos por aproximadamente USD 1.652 millones, con base en los precios actuales del marcador petrolero WTI.



Uno de los contratos contempla el suministro de 4,32 millones de barriles durante seis meses y el otro, de 11,88 millones durante once meses. Ambos permiten entregar volúmenes adicionales, conforme a las condiciones establecidas en cada proceso.



Las operaciones retoman las relaciones comerciales entre las dos estatales después de cuatro años. Petroecuador afirmó que estos suministros la posicionarán como principal proveedor de crudo de la refinería peruana.



El comunicado también plantea explorar nuevas áreas de cooperación, entre ellas el suministro de crudo y derivados, la infraestructura logística y de almacenamiento, y el transporte marítimo de hidrocarburos.


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