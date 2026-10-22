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Petroecuador incorpora un pozo en Shushufindi con una producción inicial de 3.200 barriles diarios

La estatal informó que sus 25 bloques registraron 374.135 barriles equivalentes de petróleo por día al 21 de octubre.

Redacción de Ecuadorinmediato
Petroecuador

Petroecuador incorporó a la producción nacional el pozo SHST-241UI, ubicado en el Activo Shushufindi, en Sucumbíos. Su aporte inicial es de aproximadamente 3.200 barriles de petróleo diarios, informó la empresa este 22 de octubre.


La estatal lo situó como el pozo de mayor producción del país este año, seguido del Auca P253HUI, que produce 2.848 barriles diarios.


El pozo forma parte del Bloque 57. Su desarrollo se realizó con técnicas de perforación definidas a partir de estudios geológicos y de ingeniería, detalló Petroecuador.


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