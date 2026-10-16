Personas con discapacidad presentan demanda contra el alza del pasaje en Quito

El Frente Nacional de Personas con Discapacidad acudió este viernes 16 de octubre a la Corte Constitucional para presentar una demanda de inconstitucionalidad contra las ordenanzas que modifican las tarifas del transporte público en Quito. El reclamo se centra en el incremento del pasaje para este grupo de usuarios.





William Díaz, integrante de la organización, cuestionó que el valor se duplique de 10 a 20 centavos. Sostuvo que la medida afecta a personas de bajos recursos que necesitan movilizarse hacia hospitales, centros de rehabilitación y otros servicios.





Los demandantes también objetaron el procedimiento de aprobación. Díaz afirmó que no hubo suficiente participación de las organizaciones de personas con discapacidad ni estudios adecuados que justifiquen los cambios. Solicitó que la Corte requiera información sobre las reuniones, los colectivos convocados y el sustento técnico de las tarifas.





El Concejo Metropolitano aprobó el 8 de septiembre, con 14 votos a favor, elevar el pasaje urbano de USD 0,35 a USD 0,40 desde el 1 de enero de 2027. Los cambios incluyen que las personas con discapacidad paguen USD 0,20, frente a los USD 0,10 actuales.





Esta demanda se suma a la presentada el 21 de septiembre por el Cabildo Cívico de Quito, personas con discapacidad y el concejal Andrés Campaña contra la Ordenanza 127-2026. En esa acción solicitaron suspender sus efectos mientras la Corte resuelve el cuestionamiento constitucional.