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Patrulla militar se enfrenta con un grupo armado en Sucumbíos

El vehículo recibió impactos de bala. El Ejército informó que no hubo militares heridos ni fallecidos.

Redacción de Ecuadorinmediato
Militares

Una patrulla del Ejército se enfrentó con integrantes de un grupo armado organizado en el sector de Las Antenas, en el kilómetro 4 de la vía de ingreso a la parroquia La Sofía, cantón Sucumbíos. La institución informó del hecho en un comunicado del 18 de octubre.


Los militares regresaban de un recorrido de control fronterizo cuando se encontraron con el grupo armado. El Ejército afirmó que sus efectivos repelieron el ataque.


El vehículo de la patrulla recibió impactos de bala. El balance preliminar descarta heridos y fallecidos entre los militares, pero la institución desconoce si existen víctimas entre los integrantes del grupo armado.


El Ejército reforzó las tropas en la zona y mantiene operaciones de rastreo y reconocimiento para localizar a los responsables. El comunicado no identifica al grupo involucrado.

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