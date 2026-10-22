Osvaldo Hurtado califica al Gobierno de Noboa como una “criptodictadura”

El expresidente Osvaldo Hurtado sostuvo que el Gobierno de Daniel Noboa reúne características de una “criptodictadura”, término que definió como una “dictadura disfrazada de democracia”. Durante una entrevista en RTP, afirmó que estos regímenes mantienen instituciones formalmente democráticas, pero concentran el poder en el presidente de la República.





Hurtado aseguró que la justicia y las cárceles son utilizadas como instrumentos de represalia y silenciamiento contra quienes discrepan con el Gobierno o pueden derrotar electoralmente a sus candidatos. Cuestionó las restricciones para que las personas privadas de libertad se comuniquen con sus abogados y familiares, y sostuvo que el encarcelamiento no elimina sus derechos.





El exmandatario también puso en duda la independencia de la Fiscalía. Expresó su sospecha de que su titular recibe instrucciones del despacho presidencial para decidir a quién investigar y a quién proteger. Reprochó que no se investigue a los ministros que intervinieron en la adquisición de equipos de generación eléctrica que calificó como “chatarra”.





Sobre el concurso para fiscal general, Hurtado denunció un supuesto fraude para favorecer a quien actualmente ocupa esa función. Cuestionó la exclusión de las dos juristas que alcanzaron los primeros lugares y afirmó que el proceso busca colocar a una persona que cumpla las órdenes del presidente.





En materia de libertad de expresión, acusó al Gobierno de perseguir periodistas, ejercer presiones económicas contra medios y utilizar la publicidad oficial para obtener su respaldo. Al referirse a Diario Expreso, atribuyó su situación económica a represalias por mantener una posición crítica y responsabilizó políticamente a Noboa.





Hurtado también cuestionó el silencio de dirigentes políticos, periodistas y empresarios frente a lo que describió como abusos de poder. En el caso del sector empresarial, mencionó las restricciones de electricidad y criticó que no existan pronunciamientos ante medidas que les impiden trabajar.





El expresidente sostuvo que el debilitamiento de los partidos políticos y el tránsito de dirigentes entre organizaciones dificultan la defensa de la democracia. Planteó construir una tercera vía para las próximas elecciones presidenciales y llamó a los ciudadanos a expresar su decisión en las urnas.